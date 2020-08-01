Современный трубопровод строят в Тюменском районе

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Качественный отвод стоков из домов и условия для их приема из домовладений, оборудованных септиками, обеспечит современный трубопровод из высокопрочных полимерных материалов. Он соединит с городской системой водоотведения д. Ушакова, пос. Молодежный, с. Перевалово, деревни Гусево, Падерина и пос. Московский. Строительство началось одновременно в трех точках, сообщает "Росводоканал Тюмень".

"Мы понимаем, как этот объект нужен жителям, а сроки сжатые, поэтому мы ведем работы сразу в нескольких направлениях. Позже сети на всех участках будут соединены. Проект развития системы отвода стоков в поселениях, расположенных по Московскому тракту, предусматривает также строительство насосной станции водоотведения. Завершить все работы планируем зимой, после этого устаревшие канализационные насосные станции и сооружения очистки стоков будут выведены из эксплуатации", - рассказал ведущий инженер отдела капитального строительства "Росводоканал Тюмень" Максим Шпак.

30 км сетей водоотведения проложат в 2020 году. Это две параллельные ветки по 15 км. Такое проектное решение позволит в будущем при проведении плановых или ремонтных работ на коллекторе пустить стоки по параллельной трубе, не отключая абонентов, отметили в компании.

Строительство трубопровода и насосной станции водоотведения ведется в рамках реализации концессионного соглашения между правительством региона, Тюменским районом и "Росводоканал Тюмень".