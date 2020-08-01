Тюменских студентов приглашают на кейс-чемпионат по развитию городов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на кейс-чемпионат #URBANSPRINT продлится до 3 сентября. Заявиться на него могут студенты любых специальностей, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Командам предстоит выработать решения по конкретным задачам, сформированным в виде кейсов. Предложены три направления: городская мобильность, водно-зеленый каркас города, креативная экономика городов.

#URBANSPRINT среди студентов российских вузов пройдет в рамках форума Агентства стратегических инициатив.

Предусмотрены призы за первые три места. Победители, занявшие первое место, получат 100 тыс. рублей и возможность презентовать свое решение на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Сборной, которой присудили второе место, положены сертификаты на прохождение практического образовательного курса от экспертов Theory & Practice. Их будут выдавать на каждого участника команды. За третье место — памятные призы от программы "100 городских лидеров".

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.