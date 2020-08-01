Юргинские семьи развивают личные подворья за счет социального контракта

| Фото: из личного архива семьи Замятиных | Фото: из личного архива семьи Замятиных

17 семей Юргинского района, из них 15 - многодетные получили поддержку по социальному контракту на общую сумму более 1,7 млн рублей за семь месяцев 2020 года. Средства чаще всего селяне направляют на покупку животных, техники для личного подсобного хозяйства, сообщает региональный департамент социального развития.

Всего с 2006 по 2019 годы выплаты на самообеспечение на условиях социального контракта в Юргинском районе получили более 270 малоимущих семей на сумму более 6 млн рублей. Участники запрашивали помощь на приобретение коров, овец, свиней, домашней птицы. На покупку сельскохозяйственной техники, пиломатериала для ремонта сельхозпостроек, изготовления ульев.

Участниками программы социального контракта стала семья Замятиных, в которой подрастают пятеро детей. Многодетная мать - социальный работник, глава семейства - охранник в детском саду. В 2019 году супруги получили 75 тыс. рублей на условиях социального контракта, приобрели корову.

На личном подворье юргинской семьи есть еще 60 кур, 16 кроликов. Замятины хотят приобрести еще одну корову, чтобы реализовывать излишки продукции населению, а также сельхозтехнику для заготовки сена. Многодетная семья получила земельный участок на индивидуальное строительство. В настоящее время идет строительство нового дома.

"Социальный контракт является действенным и эффективным способом повысить семейный доход, выйти из категории малоимущих. Участвовать в программе социальной помощи по контракту могут все семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семья может обратиться в социальную службу, предоставить необходимые документы и план по выходу на самообеспечение. После этого она получает средства, необходимые для реализации плана, и приобретает ресурсы: помещение, участок, оборудование, скот, корма и другое", - рассказали в департаменте соцразвития Тюменской области.

Всего с 2006 года в Тюменской области выплаты по выходу на самообеспечение получили 9 тыс. тюменских семей, из них половина — многодетные семьи. На эти цели из областного бюджета направлено более 350 млн рублей.