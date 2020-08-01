Поделиться яблоками в праздник советуют в Ишиме

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

В праздник Преображения господня, называемый в народе Яблочный спас, нужно обязательно поделиться плодами с близкими, угостить нуждающихся.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал пресс-секретарь Ишимской епархии протоиерей Владимир Сергеев. По его словам, в Ишиме прошли службы во всех храмах, были освящены яблоки, виноград и другие плоды.

"Храмы открыли двери для горожан 17 августа после снятия ограничений, поэтому прихожане с радостью участвовали в богослужениях. Этот день – лучший, чтобы поделиться, пообщаться вживую со своими близкими, угостить их яблоками и другими фруктами и овощами со своего участка", - подчеркнул отец Владимир.

Он добавил, что переписка через гаджеты и девайсы никогда не заменит человеку живое общение и доброе отношение, а этот праздник – прекрасная возможность навестить родных.

Кроме церковных, в Ишиме пройдут и светские мероприятия. В Яблочный спас музейщики Ишима приглашают желающих в музей Петра Ершова на фотосессию в народных костюмах с корзинами, полными ароматных плодов.

Инна Кондрашкина