  • 19 августа 202019.08.2020среда
  • USD73,4321
    EUR87,3401
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Поделиться яблоками в праздник советуют в Ишиме

Общество, 15:54 19 августа 2020

из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

В праздник Преображения господня, называемый в народе Яблочный спас, нужно обязательно поделиться плодами с близкими, угостить нуждающихся.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал пресс-секретарь Ишимской епархии протоиерей Владимир Сергеев. По его словам, в Ишиме прошли службы во всех храмах, были освящены яблоки, виноград и другие плоды.

"Храмы открыли двери для горожан 17 августа после снятия ограничений, поэтому прихожане с радостью участвовали в богослужениях. Этот день – лучший, чтобы поделиться, пообщаться вживую со своими близкими, угостить их яблоками и другими фруктами и овощами со своего участка", - подчеркнул отец Владимир.

Он добавил, что переписка через гаджеты и девайсы никогда не заменит человеку живое общение и доброе отношение, а этот праздник – прекрасная возможность навестить родных.

Кроме церковных, в Ишиме пройдут и светские мероприятия. В Яблочный спас музейщики Ишима приглашают желающих в музей Петра Ершова на фотосессию в народных костюмах с корзинами, полными ароматных плодов.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# богослужение , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , яблоки , Яблочный спас

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 19.08.202096 российских проектов реализовали с помощью платформы "100 городских лидеров"
16:49 19.08.2020Четыре лесных пожара в Уватском районе приходится тушить вручную
16:38 19.08.2020Тюменцы могут внести предложения в проекты решений городской думы
16:27 19.08.2020В России оформлен 1 миллион электронных ПТС