Тюменская область сохраняет темпы ввода жилья, несмотря на пандемию

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Темпы строительства в Тюменской области сохранились, несмотря на вызовы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Это стало возможным благодаря федеральным и региональным мерам поддержки отрасли, рассказал начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Александр Фролов на заседании пресс-клуба "Неформат" 19 августа.

Согласно постановлению правительства региона, с 10 апреля после двухнедельной остановки строительного комплекса из-за ограничительных мер более 1 тыс. 700 предприятий приступили к работе при соблюдении всех противоэпидемических норм, среди них не только строители, но и проектировщики, производители стройматериалов.

Вместе с тем на федеральном и региональном уровне был принят еще ряд мер для поддержки отрасли. К примеру, продлены сроки действия градостроительных планов, разрешений на строительство, документации по планировке территории, снижена надзорная нагрузка, снижены ставки по кредитам застройщикам, установлены отсрочки по налоговым платежам и оплате договоров аренды земельных участков, ставки ипотечного кредитования. Благодаря тому, что ранее в регионе в электронный вид были переведены услуги в сфере строительства, во всех 26 муниципалитетах не остановилась отрасль.

"На 2020 год предусмотрены 5,2 миллиарда рублей на реализацию жилищных программ, что позволит почти 2 тысячам 700 семьям улучшить жилищные условия. В регионе активно продолжается строительство и проектирование объектов социального назначения за счет бюджета. В 2020 году необходимо ввести 21 объект, четыре уже введено, еще 17 сдадут до конца года, из них четыре детских сада, семь школ. Также в стадии строительства за счет бюджета 19 объектов социального назначения, в проектировании - 47", - сообщил Александр Фролов.

В пресс-службе ГУС пояснили, что строятся поликлиника в микрорайоне "Ямальский-2", бассейны в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, школа искусств в Ялуторовском районе, здание для МФЦ в Нижнетавдинском районе, Дом культуры в Московском. В июле получены разрешения на ввод двух объектов - центра спортивной гимнастики в Тюмени и поликлиники в Винзилях.

В Тюменской области план по вводу жилья - 1 млн 756 тыс. кв м., в стадии строительства - чуть более 3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. За первое полугодие по данным Тюменьстата введено 388 тыс. кв. м. жилья. Начальник управления градостроительной политики ГУС пояснил, что на сегодня в регионе введено уже 451 тыс. 929 кв м., из них 222 тыс. кв. м. - этот многоквартирники, 229 тыс. кв. м. - ИЖС. Снижать определенные на начало года показатели не планируют.

В Главном управлении строительства подчеркнули, что вопрос реновации в части переговоров с застройщиками из-за пандемии был приостановлен, и в ближайшее время к нему вернутся.

Дарья Казакова