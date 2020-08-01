Мастер-класс по скорочтению запустила областная научная библиотека

culture.gov.ru culture.gov.ru

Мастер-классы по скорочтению "Инструменты для быстрого чтения" запускает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева совместно со Школой скорочтения и развития интеллекта IQ007 в рамках проекта "Культура для школьников", сообщает учреждение.

На первом занятии на актуальные вопросы о чтении ответит педагога по скорочтению и ментальной арифметике Анелия Ковалева.

Цикл мастер-классов по обучению навыкам скорочтения рассчитан на три возрастные группы: младшего, среднего и старшего звена.

Видеозапись каждого мастер-класса будут размещены в группах социальных сетей библиотеки: https://www.instagram.com/biblioteka72/, https://vk.com/biblioteka_72, https://www.facebook.com/bibliotekatmn72.

Возрастное ограничение: 12+