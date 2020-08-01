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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

День борьбы с коронавирусом медикам засчитают как два дня стажа

Общество, 14:59 20 августа 2020

www.mos.ru/ | Фото: www.mos.ru/

Один день работы специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию, будет засчитывается как два дня стажа.

Соответствующее постановление, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области, принято правительством Российской Федерации.

На льготные условия досрочного пенсионного обеспечения могут рассчитывать врачи и персонал, занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях. Бригады скорой медицинской помощи, работающие с пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19.

Специалисты, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях, в том числе на дому, первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения исследования.

"Таким образом, - отмечено в сообщении, - данное постановление закрепляет для соответствующих категорий медицинских работников применение более льготных условий досрочного пенсионного обеспечения".

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# коронавирус , льготы , ПФР , стаж

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