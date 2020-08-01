В Тюменской области выполняют план по дорожному нацпроекту

Главное управление строительства Тюменской области Главное управление строительства Тюменской области

Дорожный ремонт по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменской области будет закончен в установленные контрактами сроки, сообщает Главное управление строительства региона.

Дорожники завершили ремонт на 14 объектах. На последнем региональном объекте — участке автомобильной дороги Каменка – Успенка протяженностью 3 км — работы уже завершаются. Специалисты устанавливают новые остановочные комплексы и укладываю верхний слой асфальта.

В 2020 году по дорожному нацпроекту запланировано отремонтировать и реконструировать 192 км полотна. Количество дорог, соответствующих нормативному состоянию, на региональной сети планируется довести до 62,12%, аналогичный показатель по дорожной сети Тюменской агломерации — до 81,7%.