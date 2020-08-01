  • 21 августа 202021.08.2020пятница
  • USD73,7711
    EUR87,4261
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выполняют план по дорожному нацпроекту

Экономика, 09:38 21 августа 2020

Главное управление строительства Тюменской области

Дорожный ремонт по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменской области будет закончен в установленные контрактами сроки, сообщает Главное управление строительства региона.

Дорожники завершили ремонт на 14 объектах. На последнем региональном объекте — участке автомобильной дороги Каменка – Успенка протяженностью 3 км — работы уже завершаются. Специалисты устанавливают новые остановочные комплексы и укладываю верхний слой асфальта.

В 2020 году по дорожному нацпроекту запланировано отремонтировать и реконструировать 192 км полотна. Количество дорог, соответствующих нормативному состоянию, на региональной сети планируется довести до 62,12%, аналогичный показатель по дорожной сети Тюменской агломерации — до 81,7%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 21.08.2020В Тюменской области выполняют план по дорожному нацпроекту
18:16 20.08.2020Тюменцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках
16:59 20.08.2020Главным вопросом заседания Тюменской гордумы станет исполнение бюджета
16:05 20.08.2020280 тысяч квадратов жилья введут в Тюменском районе до конца 2020 года