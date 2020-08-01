Уборочная страда в Голышмановском округе идет высокими темпами

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30 % посевных площадей убрали аграрии Голышмановского городского округа на 21 августа. Для сравнения: на эту же дату 2019 года было обмолочено только 3 % урожая.

Неплохими назвал первые показатели урожайности начальник управления АПК администрации городского округа Владимир Попов. К примеру, на предприятии "Тюменские молочные фермы" с полей первого посева собрали 53 ц/га ячменя. Как пояснил Владимир Попов, поля засевали в начале мая, период цветения не совпал с июльской жарой, поэтому зерно сильно не пострадало. Также здесь вносили удобрения, при возделывании соблюдали весь технологический цикл.

В остальных хозяйствах урожайность колеблется от 18 до 25 ц/га. Полностью убран горох, идет обмолот "серых хлебов" с малым вегетационным периодом: овса и ячменя. Одно хозяйство приступило к уборке пшеницы.

Всего в плане уборки в Голышмановском городском округе более 50 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Ближайшая цель – убрать к концу августа не менее 50% площадей. Из 34 хозяйств в полях работают 28. Два предприятия занимаются картофелеводством, общая площадь полей – более 100 га. Пока их не убирали – контрольная копка показала, что картофель еще не готов.

Владимир Попов подчеркнул, что все хозяйства основательно подготовились к страде: готовы складские помещения, комбайновый парк, укомплектован штат хозяйств. К полной загрузке готовы все 14 сушильных комплексов округа.

Евгения Шевцова