Проекция триколора появится на здании в центре Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Проекция триколора появится на здании ООО "Транснефть" (ул. Республики, 139) в Тюмени 22 августа.

Изображение на здании можно будет увидеть примерно с 22 часов.

По словам председателя комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексея Краева, это традиционная кампания. Подсветку включают в рамках государственных праздников.

"Естественно, День государственного флага РФ не останется незамеченным. С учетом сложившейся ситуации важно с помощью онлайн-технологий, технических решений напоминать о чувстве патриотизма, о праздниках. Направление, получившее название мэппинг, то есть подсветка городских объектов, зданий различными цветами, в данном случае триколором, — достаточно хороший способ напомнить всем жителям областной столицы о празднике. Мы благодарны компаниям, которые включаются в организацию таких событий, в том числе технически", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Алексей Краев.

Отметим, 22 августа в Тюмени в цвета российского флага будет подсвечен и мост Влюбленных. Также вечером проекция государственной символики появится на здании администрации Тюменского муниципального района (ул. Московский тракт, 115).

Инна Пахомова