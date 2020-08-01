Более ста человек примут участие в ялуторовском проекте "Танцы Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 100 человек разного возраста станут участниками проекта "Танцы Победы" в Ялуторовске. Набор танцоров открыт. С середины сентября начнутся тренировки на свежем воздухе. Концерт в формате онлайн выйдет в соцсетях в середине ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской области" сообщила автор проекта "Танцы Победы", директор Центра поддержки культуры и спорта АНО "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

"В проекте, посвященном 75-летию Великой Победы, примут участие новички и профессиональные танцоры, команда пенсионеров нашего проекта "Возраст танцам не помеха". В концерт войдут номера, которые основаны на песнях времен Великой Отечественной войны: "Синий платочек", "Катюша" и другие. Наш проект станет хорошим отражением связи поколений", - сказала она.

Проект "Танцы Победы" был представлен на конкурсе "Моя идея PRO" в Тюмени и получил поддержку на развитие – 100 тыс. рублей.

С участниками проекта будут работать четыре хореографа Центра поддержки развития культуры и спорта Ялуторовска. Тренировки пройдут два раза в неделю во дворах города, а если помешает погода, то в режиме онлайн.

Концерт, который команда проекта будет снимать два дня, станет поздравлением всем жителям города и не только с юбилеем Победы. "Сегодня историческая память сокровенна и требовательна, нуждается в благих делах, в основе которых – глубинное неравнодушие к судьбе Родины", - отметили авторы проекта "Танцы Победы".

Анжела Лебедева