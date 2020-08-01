В ДТП с туристическим автобусом на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск пострадали два человека

| Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

17-летняя пассажирка туристического автобуса и водитель отечественной легковушки пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 23 августа.

Информация о случившемся на дороге поступила в 21 час 40 минут. На 52-м км трассы столкнулись ВАЗ-21120 и автобус.

"По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля выехал на встречную полосу. Показания алкотестера составили 1,20 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В туристическом автобусе ехали 17 человек. Пострадала одна пассажирка 17 лет. Она не госпитализирована. У водителя легковушки, по предварительной информации, диагностировали ссадины. Он не госпитализирован.

Инна Пахомова