Тюменский наркодиспансер предлагает бросать курить с понедельника

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Молодые люди, пытавшиеся бросить курить с помощью айкесов и вейпов, также обращаются за помощью в Тюменский наркологический диспансер.

О таких случаях корреспонденту "Тюменская линия" рассказала нарколог-психолог диспансерного отделения Тюменского областного наркологического диспансера Джанет Сабанчиева.

"Кабинет профилактики наркологических расстройств у нас работает с 1 марта 2019 года, разработана программа "Бросаем курить с понедельника, - рассказала она. - Обращаются люди уже с серьезной зависимостью второй, третьей стадиями, когда были неоднократные попытки бросить курить самостоятельно. В том числе приходят молодые люди, которые в поисках замены сигарете, уже испробовали и айкесы и вейпы, и снова попали в зависимость уже от этих новшеств".

Никакие "альтернативные" способы, по оценке тюменских специалистов, никогда не дадут курильщикам полностью отойти от никотиновой зависимости. В худшем случае они снова возвращаются к сигарете, в лучшем – предпринимают попытки избавиться от пагубной привычки, какую бы форму они не принимало.

"Бросаем курить с понедельника" - уникальная авторская, трехэтапная программа, в которой задействованы врач психиатр–нарколог и медицинский психолог. На первом этапе пациенты проходят индивидуальное консультирование, смогут получить информацию о своем курительном статусе, типе курительного поведения, степени тяжести зависимости, мотивационном потенциале. Врач оценивает дыхательные функции легких на фоне курения, определит уровень угарного газа (СО) и карбоксигемоглобина в выдыхаемом воздухе. Медицинский психолог провидит тренинги, где работа направлена на выявление отношения пациента к курению, факторов, которые способствовали приобщению к никотизации, влиянию курения на здоровье человека. На втором этапе индивидуально подбирается схема лечения, в зависимости от выраженности симптома отмены, сопутствующей соматической патологии.

Назначаются при необходимости медикаментозное лечение, физиолечение. На тренингах пациенты будут обучаться приемам преодоления желания вновь обратиться к сигаретам, выработке альтернативы курению. На третьем, заключительном, этапе проводится индивидуальная коррекция лечения, обучение приемам аутотренинга, выдача рекомендаций по закреплению результатов. Повторно проводится оценка функций легких и уровня угарного газа (СО) и карбоксигемоглобина в выдыхаемом воздухе для наглядной демонстрации эффекта от отказа от сигарет. Программа рассчитана на 3-5 посещения в первую неделю лечения табачной зависимости и последующее ежемесячное посещение, консультирование по телефону в течении 6 месяцев.

"Бывают такие пациенты, которым не нужна медикаментозная помощь - они уже на этапе отказа, сократили количество сигарет, острота физиологической зависимости уже немного купировалась и им нужна психологическая поддержка", - пояснила Джанет Сабанчиева.

Главная проблема пациентов, обратившихся в кабинет профилактики наркологических расстройств - слишком низкий мотивационный потенциал. "Сталкиваемся с тем, что пациент приходит к нам и просит дать таблеточку, чтобы один раз принять и излечиться полностью. К сожалению, мы таких методов еще не придумали, они расстраиваются, но не готовы поработать сами. У нас человек, как правило, наблюдается в течение полугода. Первый месяц мы интенсивно занимаемся с каждым. Потом переходим на дистанционное общение", - сказала врач.

К сожалению специалистов, почти половина из обратившихся не проходит весь курс. "Это рациональная психотерапия с доктором, и психотерапия индивидуальная и групповая с медицинским психологом, - подчеркнула Джанет Сабанчиева. - За год работы мы убедились, что групповая работа очень важна. В группе обсуждаются медицинские последствия табака, никотиновой зависимости и способы отказаться от курения и преодолеть неизбежный стресс… Очень интересные тренинги индивидуальные и групповые проводит медицинский психолог Игорь Белов.. Большой ее плюс в том, что она бесплатная. Нужен только медицинский полис, желание избавиться от вредной привычки, сила воли и поддержка близких".