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Тюменских ветеранов поздравят с памятной датой в истории Великой Отечественной войны

Общество, 10:29 25 августа 2020

"Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Шестерых тюменских участников Курской битвы поздравит городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ветераны получат поздравления и продуктовые наборы, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, сражение на Курской Дуге завершилось 23 августа 1943 года. Победа ознаменовала коренной перелом в величайшем сражении Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Советской армии.

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# 75-летие Победы , Курская битва

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