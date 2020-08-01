Тюменских ветеранов поздравят с памятной датой в истории Великой Отечественной войны
| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте
Шестерых тюменских участников Курской битвы поздравит городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ветераны получат поздравления и продуктовые наборы, сообщает администрация Тюмени.
Напомним, сражение на Курской Дуге завершилось 23 августа 1943 года. Победа ознаменовала коренной перелом в величайшем сражении Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Советской армии.