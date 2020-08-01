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Покушение на угон такси расследуют в Сорокинском районе

Происшествия, 16:30 24 августа 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Троим ранее судимым жителям Сорокинского района предъявлено обвинение в покушении на угон автомобиля такси, сообщает Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что молодые люди 1991, 1996 и 2003 г. р. 20 августа вызвали такси в с. Готопутово Сорокинского района. На вызов подъехал водитель на автомобиле Renault. По пути следования, недалеко от дома 77 ул. Центральной злоумышленники напали на водителя, а именно вытащили мужчину из автомобиля и стали бить. В это время крики услышал проезжавший мимо мужчина, который задержал несовершеннолетнего участника группы и вызвал полицию. Остальные обвиняемые с места преступления скрылись.

Все злоумышленники задержаны и заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следствие , такси , угон

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