Учитель начальных классов тюменской гимназии №5 победила в конкурсе "Педагог года"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Учитель начальных классов тюменской гимназии №5 Анастасия Камитова стала победительницей конкурса "Педагог года Тюменской области 2020".

В конкурсе, который впервые прошел в режиме онлайн, приняли участие 77 тюменских учителей, воспитателей, психологов и дефектологов. Отдельная номинация была предусмотрена для молодых педагогов. Награды победителям вручил глава региона Александр Моор.

"В этом году конкурс был необычным по формату, но все участники достойно выдержали испытания, проявив креативность, гибкость, открытость для новых технологий. Ведь главное в этом конкурсе – обменяться бесценным опытом, ощутить себя частью большого педагогического сообщества, еще раз убедиться в правильности выбора жизненного и профессионального пути", - обратился к конкурсантам губернатор.

Стабильно высокий в регионе конкурс на педагогические специальности в вузах и учреждениях профессионального образования свидетельствует о престижности профессии учителя. Ежегодно в коллективы тюменских школ и детских садов вливается более 400 молодых педагогов.

"Участники конкурса должны стать наставниками для молодых коллег", - подчеркнул Александр Моор.

В ходе профессиональных состязаний педагоги в онлайн-режиме провели мастер-классы и открытые уроки, рассказали об авторских методиках, а также приняли участие в круглом столе с родителями, где обсудили использование информационных технологий в профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Зрители впервые получили возможность наблюдать за соревнованиями в Интернете и поддержать конкурсантов при онлайн-голосовании. Приз зрительских симпатий завоевала учитель начальных классов ишимской средней школы №12 Ксения Ткаченко.

Евгений Бабенко