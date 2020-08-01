На территории будущего парка Алебашево установили трибуны

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Трибуны для зрителей вместимостью до 50 человек, небольшой пирс и понтон установили на берегу озера Алебашево в Тюмени. Благоустройство ведется в рамках проекта по созданию event-парка Алебашево, сообщает городская администрация.

В ближайшие дни здесь планируется провести озеленение территории, прилегающей к трибунам. В том числе, будет высажено несколько ив.

По мнению инициаторов проекта, он решает задачу благоустройства территории, которая до этого была недоступна для отдыха горожан. Здесь создадут условия и инфраструктуру для проведения досуга тюменцев. Более подробная информация о проекте размещена на сайте.