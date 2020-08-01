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Тюменцам покажут мультфильм, мелодраму и комедию на Масловском взвозе

Общество, 17:14 27 августа 2020

Центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень"

Анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк 4", спортивную мелодраму "Лед 2" и приключенческую комедию "Холоп" покажут на Масловском взвозе в Тюмени 29 августа, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Показы пройдут в рамках акции "Ночь кино".

В 12 часов начнется анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк 4". В 14 часов всех приглашают посмотреть спортивную мелодрамму "Лед 2". В 17 и 20 часов будет показана приключенческая комедия "Холоп".

"Сеансы будут бесплатными. Во время их проведения будут соблюдены все нормы Роспотребназдора", – сообщили в центре культуры и творчества "Тюмень".

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# кино , кинопоказ , фильмы , Цветной бульвар

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