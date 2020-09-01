Две тысячи российских школьников проедут Императорским маршрутом из Тюмени в Тобольск

| Фото: департамент по туризму Тюменской области | Фото: департамент по туризму Тюменской области

Первые группы школьников отправились в путешествие из Тюмени в Тобольск и узнали о том, как жила семья императора Николая II. Ожидается, что в 2020 году региональную часть "Императорского маршрута" в Тюменской области посетят более 2 тыс. школьников-участников программы "Творческие люди" со всей России, сообщает департамент потребительского рынка и туризма.

"Первые группы экскурсантов уже отправились в познавательное путешествие. Из Тюмени в Тобольск они ехали в комфортном поезде "Императорский маршрут", где могли воспользоваться аудиогидом и прослушать массу интересных фактов о регионе. Уверена, что трехдневное путешествие прошло максимально полезно и интересно", – рассказала директор агентства по туризму и продвижению Тюменской области Мария Трофимова.

| Фото: департамент по туризму Тюменской области | Фото: департамент по туризму Тюменской области

Программу для творческих школьников реализует Министерство культуры России. Планируется, что ребята из регионов посетят музей семьи императора Николая II, бывший губернаторский дом, побывают у памятника святым царственным страстотерпцам на территории Богородице-Рождественского Ильинского монастыря и окажутся в "Царской пристани" – памятном месте, где семья последнего российского императора пересела с поезда на теплоход "Русь", отправляясь в Тобольск. В программу тура включено посещение музея "Усадьба Колокольниковых", центра "Россия – моя история", осмотр Свято-Троицкого мужского монастыря, а также предусмотрены мастер-классы и экскурсии.