Бердюжские хлеборобы убрали половину зерновых культур

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Земледельцы Бердюжского района убрали 22 тыс. га занятых яровыми культурами, что составляет 57 % об общей площади. Засушливое лето сказалось на показателе урожайности – в среднем 13,2 центнера с гектара получают труженики полей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный специалист по растениеводству комитета АПК администрации Бердюжского района Константин Швецов.

Общая посевная площадь в Бердюжском районе составляет около 39 тыс. га. 38 хозяйств разной формы собственности ведут уборку. Началась страда с конца июля с косовицы гороха. Озимую пшеницу и тритикале убирал "Племзавод Юбилейный" с площади около 1 тыс. га. Честь урожая вымерзла, хозяйство понесло потери.

Сейчас отраслевики убирают пшеницу, ячмень, овес.

"Урожайность оставляет желать лучшего - 13,2 центнера с гектара, что ниже среднеобластного значения – 14 центнеров. В Бердюжском районе специалисты областной агрометеослужбы зафиксировали почвенную засуху. С 2008 года в районе это третий случай. Засушливыми были 2008 и 2010 годы. Для сравнения, в 2009 году урожайность зерновых составила 26 центнеров с гектара. Валовый сбор - более 100 тысяч тонн зерна. В 2008 году валовка была 51 тысяч тонн", - рассказал Константин Швецов.

Зерно нового урожая ряд предприятий муниципалитета сушит, сортирует, закладывает на семена. Кто-то уже приступил к реализации, чтобы погасить часть кредитных обязательств.

"Племзавод "Юбилейный" приступил к уборке рапса. 181 гектаров убрали, намолотили 241 тонну. Засуха также повлияла на показатель урожайности. В уборке зерновых культур задействовано 75 комбайнов. Кормовая база для отрасли животноводства Бердюжского района сформирована в полном объеме", - резюмировал главный специалист по растениеводству комитета АПК администрации Бердюжского района.

Анжела Лебедева