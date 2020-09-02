Синоптики обещают два бабьих лета

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Вероятны две волны бабьего лета – молодого, но скомканного: с 1 по 4 сентября, и классического, более выраженного, которое ожидается, как минимум, с 10 по 17 сентября, сообщает центр "Фобос".

Настоящая осень ожидается лишь в самом конце сентября, когда температура вернется в свое климатическое русло. Таким, образом наступление метеорологической осени, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет ниже +15°, по всей видимости, произойдет лишь в последней декаде месяца.

Что касается осадков, то вероятность их выпадения возрастет, однако их количество по сравнению с летом уменьшится за счет снижения влагосодержания и понижения температуры. Дожди станут менее интенсивными, но более продолжительными.

По прогнозам, сентябрь будет относительно сухим – ожидается не более 60-70% месячной нормы. Более засушливым будут первые две декады месяца – выпадет всего 50-60% от нормы, а в третьей зарядят дожди, и количество влаги возрастет до 80-100%.