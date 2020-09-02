Аспирантка ТюмГУ получила стипендию Oxford Russia Fellowship

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Аспирант третьего года обучения ТюмГУ Элина Ермакова стала стипендиатом Oxford Russia Fellowship. Тюменку и еще 13 молодых российских ученых выбрали из 200 соискателей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Претенденты представляли работы в области проблем правоприменения, политических исследований, городских исследований и социологии. Элина Ермакова получила стипендию за работу "Механизмы ограниченной реализации “Права на город” в условиях реновации жилищного фонда: сравнительный анализ кейсов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени".

"Тема проекта – поиск ответа, почему город практически не интересует собственных жителей. Несмотря на то, что регион развивающийся, превосходящий по темпам роста средние показатели по России, в городе не формируется ни сообществ, ни общих смыслов; город остается пустым с этих точек зрения, воспринимаемый скорее как "пространство пребывания", чем "место жизни". Кому принадлежит территория? Какие смыслы производит материальная инфраструктура? Кто заботится о городских местах? Ответить на эти вопросы позволяет концепция "права на город", последовательно развивающаяся совместно с городами", - рассказала Ермакова.

Аспирантка становится Оксфордским стипендиатом уже в пятый раз. Сейчас она является сокоординатором Фонда в ТюмГУ.