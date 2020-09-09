Заводоуковские школьники стали участниками "Императорского маршрута"

| Фото: Информационно-методического центра Заводоуковска | Фото: Информационно-методического центра Заводоуковска

82 школьника Заводоуковского городского округа стали участниками "Императорского маршрута" 4-6 сентября. Специально для поездки в Тюмень и Тобольск был заказан отдельный вагон к электропоезду с одноименным названием. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала организатор поездки, директор Информационно-методического центра Заводоуковска Людмила Марченко.

"В состав делегации вошли школьники, активисты детских общественных объединений, РДШ, призеры и победители муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад. Перед поездкой все дети сдали тест на ковид, получили отрицательный результат. Поездка проходила с соблюдением всех мер предостороженности. Проживание в гостинице также организовано было согласно требованиям Роспотребнадзора. Дети остались довольны поездкой, оставили много позитивных откликов в соцсетях", - говорит Людмила Марченко.

Заводоуковские школьники побывали в Тюмени на обзорных экскурсиях: "Тюмень-врата Сибири", "Романовы в Тюмени", в музее "Усадьба Колокольниковых", познакомились с экспозицией музея "Царская пристань" при Храме святого праведного Симеона Богоприимца, экспозициями мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история".

В Тобольске школьники посетили площадку СИБУРа, музей "Дом семьи Николая II", Тобольский кремль, музей "Дворец наместника". В Тобольском драматическом театре побывали на спектакле "Медведь".

Как заметила директор Информационно-методического центра Заводоуковска Людмила Марченко, школьники округа впервые стали участниками "Императорского маршрута", но опыт поездок по городам Тюменской области и России у них есть. Юные заводоуковцы ранее проехались по образовательному маршруту городов Севера тюменского региона, входили в состав областной делегации по федеральным туристическим маршрутам. Все это, по мнению организаторов туров, положительно влияет на развитие детей, их представление о родном крае, России.

Анжела Лебедева