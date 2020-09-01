Тюменцев зовут в музыкальную гостиную в музей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Вечер в рамках проекта "Музыкальная гостиная" начнется в Музейном комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 11 сентября в 18 часов, сообщают организаторы.
Перед гостями выступит экскурсовод музея, лауреат и участник вокальных, театральных и телевизионных проектов Олег Ульянов.
Посетители смогут насладиться известными композициями Муслима Магомаева, Элтона Джона, Густаво Лимы, Дэн Бэлана и других исполнителей.
Количество мест ограничено. Предварительная запись: 45-35-90.