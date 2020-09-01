На берегу озера Алебашево в Тюмени развернется семейный пикник

| Фото: из сообщества "Центр "База героев" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр "База героев" во ВКонтакте (архив)

Семейный пикник "Алебашево fest" пройдет на берегу оз. Алебашево в Тюмени 13 сентября с 12 до 18 часов, сообщает Центр семейных и молодежных инициатив "База героев".

"Территория общения, культуры и отдыха будет наполнена коммуникативными и объединяющими практиками, что позволит инициировать большое количество социальных связей участников. В финале мероприятия будет организован концерт на плавающей платформе", - рассказали организаторы.

Запланированы площадки для всей семьи. Желающие смогут пострелять из лука, пройти полосу препятствий, посостязаться в управлении RC-танками, покататься на каяках и SUP-бордах. Здесь же оборудуют тир с пневматическими винтовками. На площадке от проекта "Капитаны двора" детям предложат подвижные игры.

Кроме того, в программе мастер-классы по оказанию первой помощи, отработка навыков использования огнетушителя и спасения на воде.

Гости пикника смогут перекусить на фудкорте. Неподалеку будет отдельный общий мангал для приготовления своих продуктов.

По словам директора Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николая Петренко, первый семейный пикник станет объединяющей площадкой городских сообществ для совместной организации уникального по своему содержанию мероприятия. Центр "База героев" на семейном пикнике открывает серию мероприятий детско-родительских интеракций "Капитанская гонка" в формате квеста, которые в течение года пройдут в Тюмени.

Ознакомиться с актуальной информацией и месторасположением ближайших парковок можно в группе ЦСиМИ "База героев" во ВКонтакте.

Вход свободный.