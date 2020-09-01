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Смотровые площадки и красная велодорожка: парк "Заречный" откроется в октябре

Общество, 13:14 11 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершается первый этап благоустройства парка "Заречный" в Тюмени. В начале октября 2020 года горожан в этой зоне отдыха будут ждать несколько смотровых площадок, прогулочная зона и красная велодорожка. С ходом работ в рамках объезда ознакомился глава города Руслан Кухарук.

Напомним, что благоустройство началось с берегоукрепления Туры, дамба проложена от ул. Астраханской до аквапарка. Вдоль дамбы будет прогулочная зона, разделенная по середине велодорожкой, в дальнейшем для большей заметности ее сделают в красном цвете.

В перспективе велосипедисты смогут проехать с любого берега набережной Туры по освещенной трассе мимо химико-фармацевтического завода, улицы Астраханской до благоустроенного нового парка. Все объекты будут выполнены в едином стиле.

Уже готовы смотровые площадки. Главе города показали несколько вариантов защитного ограждения. Металлические тросы, как заметил Руслан Кухарук, смотрятся стильно, но это небезопасно - по ним дети смогут как по лестнице перелезть через перила. Более подходящим нашли ограждение из вертикальных прутьев.

Второй этап благоустройства парка "Заречный" запланирован на 2021 год. В него, в частности, включено обустройство лестничных сходов и пандусов для доступа к участку причаливания судов и плавучих ресторанов.

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Николай Ступников

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# благоустройство , парк Заречный , река Тура , Руслан Кухарук

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