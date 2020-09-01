Экспозиция на набережной расскажет об истории экипажей найденных самолетов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспозиция, посвященная авиапоиску, рассказывает об истории экипажей ЛаГГ-3 и Пе-2. Детали двух самолетов представили тюменские поисковики в рамках просветительской акции "Нам доверена память", которая открылась на Масловском взвозе 12 сентября.

"Это новая площадка. Мы впервые представляем ее широкой публике. Стоит сказать, авиапоиском мы начали заниматься сравнительно недавно – с 2018 года. Здесь можно увидеть детали самолетов, которые обнаружили наши поисковики в Ржевском районе Тверской области", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель поискового отряда "Савояр" Данил Глухов.

По его словам, в экспозиции на Масловском взвозе представлены не все детали. Сюда поисковики принесли наиболее интересные экспонаты. Здесь можно увидеть детали от двигателя, рычажок для сбрасывния мин с бомбардировщика Пе-2, датчик высоты, прицел, пропеллер и часть деревянной обшивки от самолета ЛаГГ-3.

Горожане могут ознакомиться с документами, которые представили родственники пилота ЛаГГ-3 Василия Белицкого. "Его останков не нашли. Скорее всего, он успел покинуть воздушное судно. В самолете были найдены только его личные вещи", – добавил Данил Глухов.

Останки одного из членов экипажа Пе-2 были найдены в самолете. Поисковики не могут сказать, что они принадлежат именно пилоту, так как экипаж самолета состоял из трех человек.

Напомним, просветительская акция "Нам доверена память", организованная Тюменским областным поисковым центром, будет работать на Масловском взвозе в Тюмени до 18 часов 12 сентября. Здесь тюменцы могут ознакомиться с бытом и оружием солдат, спеть известные военные песни, угоститься кашей из полевой кухни.

Инна Пахомова