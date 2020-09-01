  • 12 сентября 202012.09.2020суббота
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Экспозиция на набережной расскажет об истории экипажей найденных самолетов

Общество, 13:24 12 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспозиция, посвященная авиапоиску, рассказывает об истории экипажей ЛаГГ-3 и Пе-2. Детали двух самолетов представили тюменские поисковики в рамках просветительской акции "Нам доверена память", которая открылась на Масловском взвозе 12 сентября.

"Это новая площадка. Мы впервые представляем ее широкой публике. Стоит сказать, авиапоиском мы начали заниматься сравнительно недавно – с 2018 года. Здесь можно увидеть детали самолетов, которые обнаружили наши поисковики в Ржевском районе Тверской области", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель поискового отряда "Савояр" Данил Глухов.

По его словам, в экспозиции на Масловском взвозе представлены не все детали. Сюда поисковики принесли наиболее интересные экспонаты. Здесь можно увидеть детали от двигателя, рычажок для сбрасывния мин с бомбардировщика Пе-2, датчик высоты, прицел, пропеллер и часть деревянной обшивки от самолета ЛаГГ-3.

﻿

Горожане могут ознакомиться с документами, которые представили родственники пилота ЛаГГ-3 Василия Белицкого. "Его останков не нашли. Скорее всего, он успел покинуть воздушное судно. В самолете были найдены только его личные вещи", – добавил Данил Глухов.

Останки одного из членов экипажа Пе-2 были найдены в самолете. Поисковики не могут сказать, что они принадлежат именно пилоту, так как экипаж самолета состоял из трех человек.

Напомним, просветительская акция "Нам доверена память", организованная Тюменским областным поисковым центром, будет работать на Масловском взвозе в Тюмени до 18 часов 12 сентября. Здесь тюменцы могут ознакомиться с бытом и оружием солдат, спеть известные военные песни, угоститься кашей из полевой кухни.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , история , поисковый центр , экспозиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 12.09.2020Портал "Стена Памяти" презентуют тюменцам на набережной Туры
13:43 12.09.2020Тюменцы могут проверить знания об истории города в годы войны на викторине
13:26 12.09.2020Тюменский режиссер представит концепцию документального сериала Тимуру Бекмамбетову
13:24 12.09.2020Экспозиция на набережной расскажет об истории экипажей найденных самолетов