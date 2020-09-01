Тоболяки провели выходные на праздниках двора

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

В двух микрорайонах Тобольска прошли праздники двора, сообщает городская администрация.

В шестом микрорайоне на территории школы №5 жителей микрорайона приветствовал глава города Максим Афанасьев. Он наградил горожан, которые приняли активное участие в создании комфортной среды. Благодарственным письмом отмечена член первичной ветеранской организации"Сибур-Тобольск" Вера Созонова, она прожила в шестом микрорайоне больше 40 лет.

Прошло награждение победителей соревнований по стрит-воркауту "Битва дворов". Команда шестого микрорайона получила сертификат на устройство спортивной площадки. Представитель компании "Стоун строй" Светлана Курц вручила сертификат победителям конкурса придомовых территорий. В течение лета жители микрорайонов высаживали палисадники возле своих домов.

Настроение гостям мероприятия поднимали творческие коллективы центра искусств и культуры Тобольска - ансамбли "Юнис" и "Контрасты". Для детей организовали развлекательную программу. На территории микрорайона работали спортивные площадки: шахматы, гигантские ботинки, большой надувной дартс и метание мягкого копья. Специалисты дома народного творчества провели мастер-классы по изготовлению кукол.

В 10 микрорайоне на детской площадке у дома №2 специалисты ДК "Речник" организовали детские мастер-классы по оригами и созданию объемных игрушек. Юные артисты ДК "Синтез" - ансамбли "ДАРТ", "Шоко-Лад" и "Конфетти" подарили зрителям творческие номера. Для жителей микрорайона провели викторину. Правильно ответившие получали подарки.