В Тобольске пройдут бесплатные экскурсии по городским предприятиям

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Бесплатные экскурсии на предприятия для жителей и гостей Тобольска пройдут с 25 по 27 сентября, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

25 сентября в 14 часов состоится экскурсия по Тобольской фабрике художественных косторезных изделий. На следующий день пройдет экскурсия на предприятие "СИБУР Тобольск". Сбор на парковке у гостиницы "Славянская" в 10 часов 40 минут. В этот же день состоится экскурсия по предприятию "Тобольское ПАТП". Начало в 12 часов.

26 сентября состоятся экскурсии в конно-спортивном клубе "Пегас" и "Конек-горбунок". Также пройдет экскурсия по ботаническому саду "Ермаково поле". Автобус №17 отправляется от ДК "Синтез" в 11 часов 40 минут.

27 сентября состоится экскурсия по ТЦ "Жемчужина Сибири". Начало экскурсии в 13 часов.

Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону 8 (3456) 24-69-70.