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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Нижнетавдинском районе ищут пропавшего грибника

Происшествия, 11:32 17 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

Пропавшего мужчину 1948 года рождения ищут в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Как рассказал корреспонденту агентства "Тюменская линия" заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников, пенсионер ушел из дома, расположенного в СНТ "Водник", 15 сентября примерно в 16 часов. Известно, что он отправился за грибами. Домой пожилой мужчина не вернулся.

"Сотрудники полиции совместно с волонтерами создали поисковые группы. Проводятся мероприятие, направленные на установление местонахождения пропавшего", — заключил Антон Каморников.

Заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев добавил, что в поисках мужчины принимают участие спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и сотрудники муниципальной пожарной охраны пос. Тюнево.

16 сентября работы начались в 10 часов и завершились ближе к полуночи. Поиски пропавшего продолжаются.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , поиски , полиция

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