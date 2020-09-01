Международный гуманитарный форум "Живая классика" стартовал в онлайн

| Фото: Форума "Живая классика" во ВКонтакте | Фото: Форума "Живая классика" во ВКонтакте

Международный гуманитарный форум "Живая классика" открылся в Санкт-Петербурге 18 сентября, он проходит в онлайн и офлайн-формате. Эксперты в области образования, культуры, социологии из России и других стран обсуждают преподавание литературы в школе и приобщение детей к чтению с помощью системы дополнительного образования. Ожидается, что аудитория составит более 1 млн человек.

Среди тем, которые обсуждают участники события, - создание мотивации к чтению у подростков, роль чтения в развитии навыков, эффективное обучение онлайн. Музыкант Михаил Казиник поднимет вопрос о том, что мешает чтению, журналистка и ведущая Фёкла Толстая презентует проект "Живые страницы", актриса Юлия Меньшова поделится секретами выступлений на мастер-классе, телеведущая Арина Шарапова проведет паблик-ток о любимых книгах, кинокритик Антон Долин расскажет о кино по любимым книгам.

Форум проходит до 20 сентября включительно. По данным организаторов, программа будет интересна широкому кругу участников, в том числе родителям и их детям. Присоединиться к мероприятию можно здесь.