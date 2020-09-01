Тюменку оштрафовали за неуплату алиментов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменку, задолжавшую по алиментам на содержание детей, навестили в ходе рейда судебные приставы, сообщает пресс-служба УФССП Тюменской области. Женщина 1982 года рождения отвечала на звонки пристава, но в отдел не являлась.

Трое детей находятся под опекой матери должницы, а сама должница недавно снова родила ребенка.

По итогам визита судебный пристав составил административный протокол. В суде было принято решение оштрафовать должницу на 20 тыс. рублей.

Лишение родительских прав не освобождает матерей от содержания своих детей, алименты выплачивать придется до достижения ими совершеннолетия, напомнили в ведомстве. Однако у таких женщин копятся долги, алиментщиц привлекают к административной и даже уголовной ответственности.