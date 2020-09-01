Лучшие тюменские студии станут участниками фестиваля независимых театров "ЦЕНТР"

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров" пройдет в театральном центре "Космос" со 2 по 4 октября. Победитель получит право участвовать в фестивале независимых театров "ЦЕНТР" в Воронеже.

В программу проекта войдут 9 спектаклей от 7 театральных коллективов города. Среди них Мастерская современного танца, театральная мастерская "Будильник", театр танцевальных форм "Контраст" и другие. Также во внеконкурсной программе фестиваля представят спектакль-разговор для одного зрителя "Тишина Севера", премьера которого состоялась на этой неделе, рассказали редакции Moi-portal.ru.

В экспертный совет проекта войдут режиссер, хореограф Александр Андрияшкин, он работал с театрами "ИюльАнсамбль", "Балет Москва", "Мастерская Брусникина"; театральный критик, продюсер, член экспертных советов фестивалей "Золотая Маска", "Ново-Сибирский транзит", "Любимовка" и других Оксана Ефременко; театральный критик, продюсер, программный директор фестиваля "ЦЕНТР" Анастасия Цымбал и театровед, автор материалов Петербургского театрального журнала, журналов "Петербургский театрал" и "Летающий критик" Варвара Цыпина.

Все спектакли "Шоу-кейс" будут доступны для зрителей. Подробнее о фестивале на космосцентр.рф.