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На Ямской отключат светофоры

Общество, 10:57 20 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 20 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 11 часов 30 минут на 1 час объекты на пересечениях ул. Ямской с ул. Льва Толстого и ул. Полевой.

А с 12 часов 30 минут до 17 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Хохрякова - ул. Орджоникидзе.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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