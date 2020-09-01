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Нижнетавдинские школьники проехали по Императорскому маршруту

Общество, 17:02 21 сентября 2020

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

67 ребят из восьми школ Нижнетавдинского района отправились по Императорскому маршруту в Тюмень и Тобольск, сообщает администрация района.

Первые два дня школьники провели в Тюмени. Они посетили усадьбу Колокольниковых, Александровскую площадь и Александровское реальное училище, мост Влюбленных, Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь, сквер Филофея Лещинского и интерактивный музей "Россия — Моя история", а также побывали на экскурсии по музейным коллекциям отеля "Восток".

Ребята увидели монумент Григорию Распутину, экспозицию "Царская семья", монумент царской семье на набережной и сквер Сибирских кошек. Побывали на мастер-классе по изготовлению ангелов для благотворительного базара "Белый цветок". После ребят ждала пешая прогулка по "деревянной" Тюмени.

На третий день участники маршрута выехали в Тобольск и посетили СИБУР, Дворец наместника, музей "Дом семьи Николая II", приняли участие в экспресс-экскурсии по Тобольскому кремлю, посмотрели спектакль "Медведь".

Еще 67 учащихся из девяти школ Нижнетавдинского района смогут стать участниками Императорского маршрута с 25 по 27 сентября.

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# императорский маршрут

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