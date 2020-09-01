Ко Дню пожилых людей в Тюмени запустят праздничный телемарафон

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

В формате телемарафона пройдет традиционный форум "На 55 с плюсом!" в Международный день пожилых людей 1 октября. Он состоится в прямом эфире канала "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) с 12 до 15 часов 30 минут, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

"В таком формате форум пройдет впервые. Мы уверены, что сотни зрителей смогут присоединиться к этому событию без риска для своего здоровья. Приглашаем всех провести Международный день пожилых людей у телеэкранов", ― сообщают организаторы.

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Мероприятие пройдет по трем тематическим блокам - "Активное долголетие", "Территория поддержки" и концерт шоу-проекта "Superstar 3.0".

Зрителям расскажут о лучших проектах для людей старшего поколения в регионе, среди них - "ГидыTMN 55+" и "Бабушкин workout".

Состоятся презентации проекта Тюменской области "Штаб-квартира серебряного добровольчества" и просветительского проекта "Университет третьего возраста".

Эксперты в области здравоохранения, спорта, культуры расскажут о возможностях и услугах для старшего поколения.

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Концерт шоу-проекта "Superstar 3.0" объединит на сцене творческих людей старшего поколения и представителей креативной индустрии. Зрители увидят шоу барабанов "Ибица", диджейский сет от начинающего музыканта Алибаба (60 лет), романтическое звучание саксофона и другие выступления.

Пройдут прямые трансляции с места открытой тренировки специально для пожилых граждан спорторганизаторов областной столицы, а также с интерактивной площадки Центра культуры и творчества "Тюмень", работающей на набережной реки Туры (Масловский взвоз) "Weekend поколений". Здесь гостей 55+ ждет концертно-танцевальная программа коллектива "Виталинка", мастер-классы по садоводству и составлению букетов, интерактивная программа "Капитаны двора".

В прямом эфире телеканала "ТСН" и в социальных сетях пройдет тематический квест, посвященный 75-летию Тюменской области.