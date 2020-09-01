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Юные исследователи Викуловского района сделали "Шаг в будущее"

Общество, 16:47 24 сентября 2020

отдел образования администрации Викуловского района

26 ребят из пяти школ Викуловского района поучаствовали в муниципальной научно-практической конференции молодых исследователей "Шаг в будущее - 2020".

По информации отдела образования администрации района, конференцию организовали на пяти площадках викуловской школы №2. Юные исследователи представили работы в области физики и познания мира, машиностроения и робототехники, экологии, биосферы и проблем Земли, системной биологии и биотехнологии, истории, социологии, культурологии, лингвистики, прикладного искусства и дизайна.

Лучшими по итогам признаны исследования 13 ребят из викуловских школ №1 и №2, отделений в Калинино и Коточигах.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , Шаг в будущее

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