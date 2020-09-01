В Тюмени стартовала первая смена полуфинала конкурса "Большая перемена"

| Фото: группа конкурса "Большая перемена" ВКонтакте | Фото: группа конкурса "Большая перемена" ВКонтакте

Первая смена окружного полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" стартовала в Тюмени 27 сентября. В детский центр "Серебряный бор" съехались участники направления "Твори!" - юные танцоры, музыканты, артисты, художники и любители искусства со всех регионов Уральского федерального округа.

В течение трех дней полуфиналистам, а это учащиеся 8, 9 и 10 классов, предстоит поучаствовать в мастер-классах и других обучающих программах, а также решить специальные кейсы, объединившись в команды.

Как рассказал, открывая мероприятие, заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, для каждого участника конкурс – это новая возможность попробовать свои силы, реализоваться, найти новых друзей.

"От имени губернатора Тюменской области Александра Моора, от имени организаторов, желаю вам успехов, чтобы все получилось, чтобы мечты и планы были реализованы. Потому что у таких молодых, интересных, по-хорошему дерзких и амбициозных ребят точно все должно получиться. Россия действительно страна больших возможностей. Уверен, что все ваши начинания реализуются", - обратился он к школьникам.

| Фото: группа конкурса "Большая перемена" ВКонтакте | Фото: группа конкурса "Большая перемена" ВКонтакте

Помимо Тюмени, открытие окружных полуфиналов проходило также в Новосибирске и Хабаровске. К полуфиналистам по видеосвязи обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что в 2020 году конкурс "Большая перемена" объединил более миллиона школьников со всей страны.

"Вы - лучшие из миллиона. Самое важное - научиться верить в себя, действовать, чтобы поменять жизнь – свою и окружающих. И вы это сделали. Это большая победа и она останется с каждым из вас. Вы талантливые, способные ребята, уверен, у вас все получится", - сказал он.

Окружной полуфинал в Тюмени пройдет в три смены. Во всех днях заезда поучаствуют чуть более 600 ребят со всех регионов УФО. Каждый их шести регионов округа представляют около 100 школьников. Вторая смена объединит участников направлений "Расскажи о главном!", "Делай добро!" и "Помни!". На третью смену съедутся школьники, участвующие в направлениях "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Познавай Россию!". Внутри каждой смены участников распределят на два образовательных потока в соответствии с возрастной категорией.

Как рассказывают сами ребята, на конкурс они отправились за новыми впечатлениями, знакомствами и знаниями. По словам ученицы 9 класса Физико-математической школы Тюменской области Анны Ольховской, участие в мероприятии помогает завести новые знакомства и научиться взаимодействии с людьми.

Своими целями поделилась и жительница Нефтеюганского района Екатерина Созонова. "Я приехала проявить себя, познакомиться с новыми друзьями и занять первое место, а также набраться новых эмоций, впечатлений и опыта. Я занимаюсь в хореографическом коллективе уже более 13 лет. В полуфинал прошла по направлению "Твори!", - рассказала она.

Алексей Райдер уточнил, что мероприятие проводится в Тюмени в соответствии и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В каждую из смен в "Серебряном бору" будут пребывать около 200 участников.

"Здорово, что, несмотря на ограничительные меры, лагеря Тюменской области позволяют принимать ребят, соблюдать все требования, но не терять при этом в качестве работы с детьми. У нас целую неделю ожидается марафон заездов ребят со всего Уральского федерального округа. Лучших ждет выход в финал. Уверен, что для каждого из них - это новый опыт, как личный, так и командный", - добавил он.

Организаторами "Большой перемены" выступают АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", российское движение школьников и Роспатриотцентр. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Любовь Голышева