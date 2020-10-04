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Ученые нашли соленые озера на Марсе

Общество, 18:08 04 октября 2020

NASA

Сеть соленых озер обнаружили итальянские ученые на Марсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Озера находятся на южном полюсе планеты под ледниками.Открытие сделали на основе данных орбитального зонда Mars Express, полученных с 2010 по 2019 год.

По оценкам исследователей, сеть состоит из четырех водоемов, самый большой из которых располагается в центре системы и имеет ширину 30 км. Озера находятся на глубине полутора километров. Предполагается, что они заполнены густым рассолом из перхлоратов, которые, предположительно, периодически возникают в приполярных регионах планеты.

Ученые отмечают, что наличие жидкой воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью, однако для подтверждения гипотезы нужны дальнейшие исследования.

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# Марс , ученые

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