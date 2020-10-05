Викуловские первоклассники стали пешеходами

из архива викуловского центра творчества из архива викуловского центра творчества

Торжественное посвящение в пешеходы устроили для викуловских первоклассников ребята из объединения "Детская патрульная служба" центра творчества.

Как рассказала руководитель движения ЮИД в Викуловском районе Ирина Щитова, мероприятие приурочили кj Всероссийской неделе безопасности. Подключились педагоги школы № 1 и директор автошколы "Вира". Для ребят устроили целое представление: зебра Рита загадала им загадки, помогла разобраться в дорожных ситуациях и рассказала об основных дорожных знаках. Первоклашки посмотрели обучающий мультфильм, дали клятву ответственных пешеходов и получили свидетельства.

В завершение ребята вместе с директором автошколы прошли по безопасному маршруту от центра творчества до школы и закрепили полученные знания.

из архива викуловского центра творчества из архива викуловского центра творчества

Евгения Шевцова