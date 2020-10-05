  • 5 октября 20205.10.2020понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викуловские первоклассники стали пешеходами

Общество, 17:43 05 октября 2020

из архива викуловского центра творчества

Торжественное посвящение в пешеходы устроили для викуловских первоклассников ребята из объединения "Детская патрульная служба" центра творчества.

Как рассказала руководитель движения ЮИД в Викуловском районе Ирина Щитова, мероприятие приурочили кj Всероссийской неделе безопасности. Подключились педагоги школы № 1 и директор автошколы "Вира". Для ребят устроили целое представление: зебра Рита загадала им загадки, помогла разобраться в дорожных ситуациях и рассказала об основных дорожных знаках. Первоклашки посмотрели обучающий мультфильм, дали клятву ответственных пешеходов и получили свидетельства.

В завершение ребята вместе с директором автошколы прошли по безопасному маршруту от центра творчества до школы и закрепили полученные знания.

из архива викуловского центра творчества

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность дорожного движения , Викуловский район , ЮИД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 05.10.2020Николай Петренко призвал тюменцев остаться дома при первых признаках ОРВИ
18:27 05.10.2020Тюменских школьников посвящают в тонкости ремесел
18:16 05.10.2020Астрономическая неделя в Тюмени
18:05 05.10.20206 октября - события дня