В Тюмени переход к поликлинике № 5 стал безопасным

Тюменская областная дума Тюменская областная дума

Безопасный переход ул. Московский тракт в Тюмени теперь обеспечивает новый светофор. Он установлен напротив городской поликлиники № 5, сообщает пресс-службы Тюменской областной думы.

Поток пешеходов, движущихся на этом участке в направлении медицинского учреждения, за последние три года увеличился в три раза. Кроме того, после реконструкции Московского тракта движение здесь стало шестиполосным. Очевидно, что по действующим нормативам и правилами обеспечения безопасности дорожного движения для организации пешеходного перехода светофор здесь просто необходим.

Жители района и администрация поликлиники обратились к депутату округа Николаю Руссу с просьбой помочь в организации регулируемого перехода. При поддержке главы города Руслана Кухарука, МКУ "Тюменьгортранс" и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области решить вопрос удалось оперативно.

Светофор оборудован пешеходной кнопкой, не создает помех для транспорта в отсутствии желающих перейти улицу и в то же время дает всем жителям возможность перехода на зеленый свет.