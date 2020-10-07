Тюменские медики диагностируют рак молочной железы на ранних стадиях

| Фото: пресс-служба "Медицинского города" | Фото: пресс-служба "Медицинского города"

Более 700 жительницам Тюменской области впервые диагностировали рак молочной железы в 2019 году. В 77,5% случаев заболевание выявили на ранних стадиях, сообщает пресс-служба "Медицинского города".

Октябрь – месяц борьбы с раком молочной железы. Врачи напоминают женщинам о важности ежегодного посещения врача. До 40 лет рекомендуется ежегодно проходить УЗИ, а после 40 лет – маммографию и УЗИ молочных желез. При необходимости лечения, пациенткам доступны органосохраняющие и реконструктивно-пластические операции.

Медики говорят и о необходимости регулярного самообследования. Одной из тюменских пациенток это помогло вовремя начать лечение. Женщина прощупала маленькое уплотнение в груди, обратилась к участковому врачу и получила направление на консультацию к онкологам "Медицинского города".

"Так как опухоль была выявлена на ранней стадии, было принято решение о хирургическом лечении – это органосохраняющая операция с удалением сигнального лимфатического узла. Мы провели комплексное исследование органов и систем организма, выяснили природу новообразования, и лишь убедившись, что злокачественная опухоль еще не успела дать метастазы, провели операцию", - рассказал врач-онколог "Медицинского города" Лазарь Васильев.

После результатов гистологических исследований врачи говорят о полном излечении пациентки.