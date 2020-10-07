В Тюмени стартовала заключительная смена конкурса "Большая перемена"
Заключительная смена окружного полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" стартовала в Тюмени. Торжественное открытие состоялось в детском центре "Серебряный бор" 7 октября.
Участников смены приветствовал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Обращаясь к ребятам, он подчеркнул, что одна из важных задач "Большой перемены" - создать команду, участники которой будут вдохновлять и помогать друг другу, делиться знаниями и создавать проекты, которые нужны миру и стране.
"Историки говорят о том, что крупных достижений, сделанных человеком в одиночку, было немного. Любой серьезный продукт – это цепь взаимодействия людей, которые были объединены коммуникациями, хорошо знали свое дело, обогащали друг друга идеями и за счет раскрутки задачи в этом сообществе дарили миру новые изобретения. Поэтому главный смысл "Большой перемены" - сделать из вас такое сообщество", - подчеркнул он.
Павел Белявский пожелал ребятам успехов в учебе и творчестве, отметив, что от участия в конкурсе "Большая перемена" важно взять максимум пользы, знаний и умений.
Третья смена конкурса посвящена направлениям "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Познавай Россию!". Как рассказала ИА "Тюменская линия" руководитель второго образовательного потока Елена Бельгинина, особенность заключительной смены в том, что она имеет научно-техническую направленность.
"Если на первой смене были творческие ребята, вторая смена стала социально-проектной, то сейчас школьникам предстоит решать более сложные научные задачи. Кейсы в этот раз другие, перед участниками будет стоять задача разработать какое-то техническое решение. При этом они прорабатывают только идею", - рассказал она.
Смена объединила чуть более 200 старшеклассников из шести регионов Уральского федерального округа. В их числе и представители городов и районов Тюменской области.
Людмила Сидорова из Ялуторовска рассказала, что конкурс "Большая перемена" помогает реализовать себя в новых проектах. Сама она занимается спортом, творчеством, участвует в олимпиадах по биологии и русскому языку.
"Я еще не определилась с профессией, но в любом случае хочу быть хорошим человеком, чтобы ко мне в любой момент могли обратиться за помощью", - поделилась Людмила с корреспондентом ИА "Тюменская линия".
Представительница Тюмени Дарья Вешнякова намерена поучаствовать не только в решении кейсов, но и в конкурсах и квестах "Большой перемены". Она рассказала, что одним из необычных стало задание, связанное с космическими местами Тюмени.
"Как оказалось – они у нас есть. Это и площадь Солнца, и исторический парк "Россия – моя история", где есть соответствующая экспозиция, и парк Гагарина, где многие активно отдыхают. Тема очень интересная", - сказала участница.
Итоги третьей смены полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" подведут 9 октября. Лучшие по итогам всех смен из каждого федерального округа встретятся на финале, который пройдет с 1 по 4 ноября в Москве. Победители финала получат денежный приз. Кроме того, у отличившихся ребят появятся наставники из числа победителей предыдущих проектов АНО "Россия – страна возможностей".
Любовь Голышева