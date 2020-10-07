В Тюмени стартовала заключительная смена конкурса "Большая перемена"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключительная смена окружного полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" стартовала в Тюмени. Торжественное открытие состоялось в детском центре "Серебряный бор" 7 октября.

Участников смены приветствовал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Обращаясь к ребятам, он подчеркнул, что одна из важных задач "Большой перемены" - создать команду, участники которой будут вдохновлять и помогать друг другу, делиться знаниями и создавать проекты, которые нужны миру и стране.

"Историки говорят о том, что крупных достижений, сделанных человеком в одиночку, было немного. Любой серьезный продукт – это цепь взаимодействия людей, которые были объединены коммуникациями, хорошо знали свое дело, обогащали друг друга идеями и за счет раскрутки задачи в этом сообществе дарили миру новые изобретения. Поэтому главный смысл "Большой перемены" - сделать из вас такое сообщество", - подчеркнул он.

Павел Белявский пожелал ребятам успехов в учебе и творчестве, отметив, что от участия в конкурсе "Большая перемена" важно взять максимум пользы, знаний и умений.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Третья смена конкурса посвящена направлениям "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Познавай Россию!". Как рассказала ИА "Тюменская линия" руководитель второго образовательного потока Елена Бельгинина, особенность заключительной смены в том, что она имеет научно-техническую направленность.

"Если на первой смене были творческие ребята, вторая смена стала социально-проектной, то сейчас школьникам предстоит решать более сложные научные задачи. Кейсы в этот раз другие, перед участниками будет стоять задача разработать какое-то техническое решение. При этом они прорабатывают только идею", - рассказал она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смена объединила чуть более 200 старшеклассников из шести регионов Уральского федерального округа. В их числе и представители городов и районов Тюменской области.

Людмила Сидорова из Ялуторовска рассказала, что конкурс "Большая перемена" помогает реализовать себя в новых проектах. Сама она занимается спортом, творчеством, участвует в олимпиадах по биологии и русскому языку.

"Я еще не определилась с профессией, но в любом случае хочу быть хорошим человеком, чтобы ко мне в любой момент могли обратиться за помощью", - поделилась Людмила с корреспондентом ИА "Тюменская линия".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представительница Тюмени Дарья Вешнякова намерена поучаствовать не только в решении кейсов, но и в конкурсах и квестах "Большой перемены". Она рассказала, что одним из необычных стало задание, связанное с космическими местами Тюмени.

"Как оказалось – они у нас есть. Это и площадь Солнца, и исторический парк "Россия – моя история", где есть соответствующая экспозиция, и парк Гагарина, где многие активно отдыхают. Тема очень интересная", - сказала участница.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги третьей смены полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" подведут 9 октября. Лучшие по итогам всех смен из каждого федерального округа встретятся на финале, который пройдет с 1 по 4 ноября в Москве. Победители финала получат денежный приз. Кроме того, у отличившихся ребят появятся наставники из числа победителей предыдущих проектов АНО "Россия – страна возможностей".

Любовь Голышева