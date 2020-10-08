Дачные маршруты в Тюмени продолжат курсировать до 26 октября

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Пассажирские автобусы в Тюмени продолжат выполнять дачные маршруты до 26 октября, сообщает Тюменьгортранс. С 10 октября часть из них станет курсировать реже.

Количество рейсов сократится на маршрутах №№ 97, 98, 100, 100-к, 119, 120, 128, 128-к, 129, 138, 145, 153 и 158. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию.

Актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте Тюменьгортранс в разделе "Расписание", а также в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" или уточнять через информационно-справочную службу по телефону 8-800-250-0722.