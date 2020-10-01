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Самые дружные школьные классы получат призы Минпросвещения

Общество, 08:56 12 октября 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Акцию "Мой дружный класс" запустило в соцсетях Министерство просвещения России. Ребят и учителей просят поделиться историями о том, как они проводят время на уроках вне школы, сообщает ведомство.

О самых необычных и креативных мероприятиях, проведенных педагогами за последние два года, можно рассказать в ВКонтакте или Instagram, а потом направить заявку участника акции "Мой дружный класс" по ссылке. Это могут быть различные соревнования, интересные экскурсии, походы, посещение театра или музея. Одно из важных условий – креативный фотоотчет с описанием целей, задач и результатов события.

Для участия в акции пост в социальных сетях необходимо сопроводить хештегами #мойдружный класс и #минпросвещениярф.

Самые интересные работы опубликуют на сайте Министерства просвещения, а авторы трех лучших фото получат памятные призы.

Акция проходит с 12 октября по 5 ноября.

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# класс , конкурс , Минпросвещения , образование

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