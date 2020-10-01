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"Север" и "Веста" стали лучшими в студенческой стройке "Дружба-2020"

Общество, 11:30 13 октября 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Студенческие строительные отряды "Север" и "Веста" признаны лучшими по итогам трудового проекта "Дружба".

Летом 2020 года 120 бойцов из восьми стройотрядов региона работали на строительстве детских садов и школ в Салехарде и Тюмени, благоустройстве дворов, ремонте корпусов Тюменского индустриального университета в Тюмени и Тобольске, на строительстве набережной в областном центре, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Лучшим строительным отрядом проекта и отрядом по производственной деятельности стал "Север", по комиссарской работе – "Веста", оба - из Тюменского индустриального университета.

"Сначала на целине было сложно, у нас был плотный график работы, но позже мы к этому привыкли. Студенческие строительные отряды "Север", "Универсал" и "Олимп" сплотились между собой, так как работали в одном городе. На церемонии закрытия мой отряд был признан лучшим отрядом проекта, чем я очень горжусь", — отметил боец ССО "Север" Егор Рощин.

На открытии проекта отряды провели особый обряд: каждый боец загадал желание на целину, написал его на бумажном самолетике и запустил его. На закрытии проекта руководители отрядов запустили большие отрядные самолетики реализаций, на которых бойцы написали то, что они получили благодаря проекту.

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# студенческие отряды

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