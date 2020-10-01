В Тюмени определили победителей соревнований по экстремальной робототехнике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 команды приняли участие в финале соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень", сообщает региональный департамент информатизации.

В номинации "Испытатель" лучшей стала команда "БигФут" в составе Дмитрия Крупца и Мирона Андрейченко. На втором месте команда "Сигма", на третьем – команда "Antares".

Среди экстремалов победителем стал Михаил Арбитайло из команды "Железная хватка". Команда "Аполлон II" расположилась на втором месте. Замыкают пьедестал призеров Алексей Тарасов и Ярослав Марченко из команды "Opportunity". Кроме призовых мест, судьи выбирают лучших в специальных номинациях. В этом году лучшим в категории манипуляторов и мобильных роботов стал Михаил Арбитайло, а в категории автономных роботов – Святослав Балдин.

Как рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, соревнования показали себя как эффективный образовательный инструмент для формирования ключевых IТ-навыков.

"Благодаря интересу к соревнованиям ребята начинают углубленно изучать программирование, робототехнику, осваивают начальные инженерные навыки, участвуют в проектной деятельности. Подобные компетенции выходят за пределы полигона и способствуют формированию у детей осознанного интереса к сфере IТ-технологий и выстраиванию дальнейшей профессиональной деятельности. Такой подход обеспечивает качественное формирование кадрового IТ-потенциала области", - отметила Мария Рудзевич.