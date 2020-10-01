Компьютерный турнир для тюменцев с инвалидностью проходит онлайн

| Фото: Тюменская областная организация ВОС (архив) | Фото: Тюменская областная организация ВОС (архив)

Конкурс "Компьютерный калейдоскоп 2020" для жителей региона запустило региональное отделение Всероссийского общества слепых (ВОС). Состязание проходит в регионе в седьмой раз, впервые в нем участвуют школьники от 14 лет, сообщает тюменская областная организация ВОС.

Из-за ограничительных мер турнир перенесли в онлайн. С 14 по 16 октября конкурсанты размещают посты на тему "Роль компьютера в моей жизни" в виде эссе, стихотворения, статьи, заметки, видеоролика, аудиотрека. Максимальный балл за творческое задание заработает тот, кто получит наибольшее количество лайков.

Теоретическая и практическая части стартуют 17 октября. За три часа конкурсанты выполнят задания с помощью программ экранного доступа, показав знание операционной системы Windows, текстового и табличного редакторов, а также мобильных операционных систем. Планируется работа в мессенджерах и соцсетях.

Победители и призеры получат периферийные устройства для персонального компьютера и смартфоны с сенсорным управлением.