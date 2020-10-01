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Новые правила получения пенсии вступили в силу в России

Экономика, 17:00 18 октября 2020

duma.gov.ru

Дату получения пенсии можно оставить неизменной, если пенсионер меняет банк, через который получает выплаты, сообщает РИА Новости. Изменения вступили в силу 18 октября.

Ранее в таких случаях дата могла сдвинуться, иногда на более чем две недели. Способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами.

"Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты", — посоветовали в Минтруде.

Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.

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# пенсии , пенсионеры

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