Тюменцы могут бесплатно обучиться по направлениям цифровой экономики

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу и другим компетенциям цифровой экономики могут жители Тюменской области. Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщает областной департамент информатизации.

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф до 30 октября, а использовать его необходимо до 25 ноября текущего года. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике.

Обучение проходит в дистанционном формате, а по его итогам слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Тюменцы могут бесплатно обучиться по одному из 22 сквозных направлений. В их числе - искусственный интеллект, программирование и создание IТ-продуктов, большие данные, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и другие.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, цифровые навыки и компетенции становятся незаменимыми для граждан всех возрастов и всех профессий.

"Проект дает прекрасную возможность жителям региона получить новые актуальные в современных условиях знания и улучшить имеющиеся навыки, повышая тем самым свою ценность на рынке труда", - отметил он.

Управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский подчеркнул, что персональный цифровой сертификат – это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованностью на рынке труда.

"С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой", – подчеркнул он.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов.